TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Super deportivo

Un guardia frenó su paso: así logró el hijo de Neymar abrazar a su padre

Un momento de tensión y emoción se vivió tras el encuentro mundialista, cuando el hijo de Neymar intentó llegar a su padre, pero la seguridad lo impidió inicialmente.

Martin Suarez Vargas

25/06/2026 13:41

Agregar Reduno en
Neymar en el partido contra Escocia. Foto: EFE.
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

Un emotivo y tenso momento se vivió al final del partido cuando Davi, hijo de Neymar, intentó acercarse rápidamente a su padre para abrazarlo en el campo, en medio de la euforia del encuentro.

Sin embargo, el acceso del menor fue inicialmente impedido por el personal de seguridad, lo que generó una escena de confusión y expectativa en el entorno inmediato del jugador.

La situación cambió segundos después cuando el propio Neymar intervino para resolver el inconveniente y facilitar el reencuentro con su familia, protagonizando un momento cargado de emoción que rápidamente llamó la atención de los presentes.

Finalmente, el jugador brasileño pudo reunirse con su hijo, cerrando la jornada con una escena familiar que se volvió una de las más comentadas tras su debut mundialista.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD