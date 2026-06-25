Un emotivo y tenso momento se vivió al final del partido cuando Davi, hijo de Neymar, intentó acercarse rápidamente a su padre para abrazarlo en el campo, en medio de la euforia del encuentro.

Sin embargo, el acceso del menor fue inicialmente impedido por el personal de seguridad, lo que generó una escena de confusión y expectativa en el entorno inmediato del jugador.

La situación cambió segundos después cuando el propio Neymar intervino para resolver el inconveniente y facilitar el reencuentro con su familia, protagonizando un momento cargado de emoción que rápidamente llamó la atención de los presentes.

Finalmente, el jugador brasileño pudo reunirse con su hijo, cerrando la jornada con una escena familiar que se volvió una de las más comentadas tras su debut mundialista.

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