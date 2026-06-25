Países Bajos gana a Túnez y se clasifica como primero del grupo F

En una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA, Países Bajos dio el golpe y se quedó con la victoria por 3-1 en el estadio Kansas City. Brian Brobbey (6' 1T), Jan van Hecke (16' 2T) y Ellyes Skhiri (2' 1T, en contra) convirtieron para la selección de Países Bajos. , mientras que Hazem Mastouri (8' 2T) hizo lo suyo para el combinado de Túnez.

Tijjani Reijnders tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia, pero el palo le negó el grito de gol a los 65 minutos de la segunda etapa.

La figura del partido fue Jan van Hecke. El defensor de Países Bajos fue importante por convertir 1 gol y sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

Virgil van Dijk dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Países Bajos fue importante por sacar 3 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Túnez, Hervé Renard, paró al once inicial con una formación 5-3-2 con Aymen Dahmen en el arco; Yan Valery, Rani Khedira, Montassar Talbi, Mohamed Ben Hmida y Ali Abdi en la línea defensiva; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri y Ismael Gharbi en el medio; y Hazem Mastouri y Anis Slimane en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Ronald Koeman salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Bart Verbruggen bajo los tres palos; Denzel Dumfries, Jan van Hecke, Virgil van Dijk y Nathan Aké en defensa; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders en la mitad de cancha; y Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Kansas City fue Katia García Mendoza.

Cambios en Túnez

66' 2T - Salió Rani Khedira por Mohamed Hadj Mahmoud

67' 2T - Salieron Anis Slimane por Elias Achouri y Mohamed Ben Hmida por Mortadha Ben Ouanes

74' 2T - Salió Ismael Gharbi por Firas Chaouat

89' 2T - Salió Hazem Mastouri por Sebastian Tounekti

Cambios en Países Bajos

71' 2T - Salieron Frenkie de Jong por Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders por Justin Kluivert y Donyell Malen por Crysencio Summerville

77' 2T - Salió Brian Brobbey por Memphis Depay

83' 2T - Salió Cody Gakpo por Noa Lang

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