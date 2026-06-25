México avanza en su grupo tras golear a República Checa (3-0)

México mostró su mejor cara y liquidó a República Checa por 3 a 0. En el duelo que jugaron por la fecha 3 del grupo A del Mundial, Mateo Chávez (9' 2T), Julián Quiñones (15' 2T) y Álvaro Fidalgo (48' 2T) le dieron la victoria al seleccionado de México.

Jorge Sánchez tuvo una gran actuación. El defensa de México fue importante por recuperar 3 balones y rechazar 2 pelotas peligrosas.

La presencia defensiva Mateo Chávez fue notable en el partido. El defensa de México fue importante al convertir 1 gol.

El DT de R. Checa, Miroslav Koubek, presentó una disposición táctica 5-2-3 con Matej Kovár en el arco; Vladimir Coufal, Tomas Holes, Robin Hranac, Ladislav Krejci y David Doudera en la línea defensiva; Michal Sadílek y Lukas Cerv en el medio; y Denis Visinsky, Adam Hlozek y Pavel Sulc en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Javier Aguirre salió con una disposición táctica 4-3-3 con Raúl Rangel bajo los tres palos; Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes y Mateo Chávez en defensa; Gilberto Mora, Edson Álvarez y Luis Romo en la mitad de cancha; y Roberto Alvarado, Guillermo Martínez y Julián Quiñones en la delantera.

Yael Falcón Pérez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Así fue el minuto a minuto del partido:

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