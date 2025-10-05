¡Soprendente! Luchador brasileño ganó por nocaut y fue felicitado por Mark Zuckerberg

El peleador brasileño de artes marciales mixtas, Alex Sandro Silva Pereira, más conocido como Alex Pereira, se destacó en la UFC con una victoria contundente sobre el ruso Magomed Alibulatovich Ankalaev. Durante el combate disputado la noche del sábado, Silva mostró una estrategia clara y supo soportar algunos golpes de su rival hasta que logró un golpe letal que derivó en un nocaut definitivo, asegurando el triunfo para el brasileño.

Lo más sorprendente ocurrió al finalizar el combate: el primero en felicitar a Silva fue nada menos que Marc Zuckerberg, fundador de Facebook, generando asombro entre los fanáticos de la UFC y millones de personas alrededor del mundo. Este inesperado gesto elevó aún más la repercusión internacional de la victoria del luchador brasileño.

