"Yo te apoyo": Bruno Rojas cuenta quién lo impulsó a volver a los 100 metros planos

Bruno Rojas, velocista boliviano que regresó recientemente a los 100 metros planos tras varios años de retiro, confesó que su retorno estuvo impulsado por una “espinita” que no podía dejar de lado.

“Me había retirado con una espinita, no me fue muy bien, a pesar de que veníamos haciendo todo bien. Los últimos años de mi carrera fueron de muchas lesiones y tuve demasiadas limitaciones”, explicó.

El atleta relató que tras finalizar su internado de medicina y dedicarse a conocer Bolivia, decidió retomar los entrenamientos gracias al apoyo de su esposa, Romy Paz, quien lo motivó a volver y aspirar incluso a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

“Siempre le decía que tenía una espinita de qué hubiera pasado si nunca me hubiera lesionado. Ella me dijo: ‘¿Por qué no vuelves?’”, recordó Rojas.

Desde que retomó los entrenamientos bajo la guía de su entrenador Luis Daniel, el velocista ha trabajado seis semanas para readaptar su sistema nervioso y sus músculos al esfuerzo de la velocidad. Su esfuerzo rindió frutos, ya que en su primera competencia tras cuatro años logró un tiempo de 10.66 segundos, cerca de su mejor registro de 10.42 segundos.

“Volver con 10.66 para mí es una locura. Se me salió el grito al final porque no lo creía. Me he enfrentado a los dos mejores de Bolivia y me siento muy orgulloso de volver”, afirmó Rojas. Ahora, el atleta apunta a consolidar su retorno antes de pensar en metas más grandes en su carrera.

Mira la programación en Red Uno Play