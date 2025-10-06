TEMAS DE HOY:
¡Insólito! Udinese falló dos goles debajo del arco y sin portero

Los jugadores del equipo italiano desperdiciaron dos ocasiones claras frente al arco en un duelo que finalizó 1-1 por la Serie A.

Martin Suarez Vargas

05/10/2025 20:45

Captura video de la transmisión oficial.
Italia.

En un partido cargado de emociones y errores, Udinese no pudo concretar oportunidades que parecían seguras ante Cagliari. Dos fallos insólitos frente al arco vacío marcaron el encuentro, dejando sorprendidos a los aficionados.

A pesar de tener las chances más claras, el equipo local careció de eficacia y terminó cediendo un empate 1-1 en la Serie A de Italia. La falta de precisión frente al arco impidió que Udinese se quede con una victoria que parecía al alcance.

