¡Insólito! Udinese falló dos goles debajo del arco y sin portero

En un partido cargado de emociones y errores, Udinese no pudo concretar oportunidades que parecían seguras ante Cagliari. Dos fallos insólitos frente al arco vacío marcaron el encuentro, dejando sorprendidos a los aficionados.

A pesar de tener las chances más claras, el equipo local careció de eficacia y terminó cediendo un empate 1-1 en la Serie A de Italia. La falta de precisión frente al arco impidió que Udinese se quede con una victoria que parecía al alcance.

