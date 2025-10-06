TEMAS DE HOY:
TSE define el orden de intervención para el debate vicepresidencial rumbo a la segunda vuelta

El histórico debate vicepresidencial  se desarrollará en el salón Sirionó de la Fexpocruz, en Santa Cruz.

Jhovana Cahuasa

05/10/2025 20:48

Foto: Red Uno
Santa Cruz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó este domingo el sorteo del orden de intervención de los candidatos que participarán en el debate vicepresidencial 2025, rumbo a la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre.

El acto se llevó a cabo alrededor de las 20:00 en los predios de la Fexpocruz, en Santa Cruz, con la presencia de los postulantes Edman Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Juan Pablo Velasco, de Alianza Libre, además de representantes del ente electoral.

De acuerdo con el resultado del sorteo, el debate se desarrollará en dos bloques temáticos:

  • En el primer bloque, Edman Lara será el primero en intervenir, seguido de Juan Pablo Velasco.

  • En el segundo bloque, el candidato de Alianza Libre abrirá y el del PDC cerrará la ronda de intervenciones.

 

El debate vicepresidencial se llevará a cabo esta noche, desde las 21:00 en el salón Sirionó de la Fexpocruz, bajo la organización del TSE. Será transmitido por Red Uno y otros medios de alcance nacional.

El evento abordará estos ejes temáticos vinculados al rol de la Vicepresidencia del Estado:

  1. Leyes prioritarias

  2. Políticas para afrontar la crisis económica

  3. Transparencia y modernización de la Asamblea

  4. Reformas constitucionales

  5. Políticas de protección a grupos vulnerables y gobernabilidad

 

