Identifican pistas clandestinas en dos áreas protegidas de Santa Cruz

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, denunció este miércoles que los patrullajes aéreos realizados en el marco de las tareas de monitoreo de incendios permitieron identificar la existencia de pistas clandestinas en inmediaciones de dos áreas protegidas del departamento de Santa Cruz, lo que ha generado preocupación por posibles actividades ilícitas en zonas ecológicamente sensibles.

“La primera corresponde al municipio de Concepción, donde aparentemente se habría originado uno de los incendios. Y el segundo caso, que nos llama más poderosamente la atención, está en plena meseta del Parque Nacional Noel Kempff Mercado”, informó Calvimontes en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que, en la inspección aérea sobre el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, se hallaron indicios de infraestructura no autorizada, entre ellos una antena parabólica alimentada por paneles solares, recipientes de combustible y caminos con acceso directo al interior del área protegida.

“Se trata de hallazgos preocupantes que podrían estar vinculados a actividades ilegales. Toda esta información ya fue remitida a las instancias correspondientes para su investigación”, precisó el viceministro.

Calvimontes remarcó que el descubrimiento de estas pistas clandestinas se produjo en el contexto de las operaciones aéreas dispuestas para verificar la presencia de incendios forestales y quemas en Santa Cruz y Beni, las regiones más afectadas por los recientes focos de calor.

Por otra parte, la autoridad informó que durante la presente temporada se registraron 20 eventos de quema en distintas áreas protegidas del país, lo que ha movilizado de manera constante a efectivos militares, brigadas forestales y personal técnico para evitar que las llamas se expandan hacia reservas naturales.

