Comisión de Constitución aprueba el proyecto de ley de indulto y lo remite al pleno para su tratamiento

El Decreto Presidencial N° 5460, emitido por el presidente Luis Arce, fue aprobado por la Comisión Mixta de Constitución y posteriormente remitido al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento. La norma tiene como objetivo conceder indulto a personas privadas de libertad con penas no mayores a 15 años, que cumplan con los requisitos establecidos.

El decreto, promulgado el 22 de septiembre de 2025, establece un marco normativo preciso para la aplicación del indulto, orientado a promover la reinserción social y reducir la sobrepoblación carcelaria en el país.

Requisitos para acceder al indulto:

Condenas de hasta 10 años: No se requiere haber cumplido parte de la pena.

Condenas de hasta 12 años: Se debe haber cumplido al menos un tercio de la condena.

Condenas de hasta 15 años: Se exige haber cumplido al menos la mitad de la condena.

Exclusiones:

El beneficio no será aplicable a personas sentenciadas por delitos graves como genocidio, terrorismo, asesinato, feminicidio, trata de personas, tráfico de armas, delitos financieros, corrupción, violencia sexual o violencia contra mujeres y niños.

Tampoco alcanzará a reincidentes ni a quienes hayan sido beneficiados con amnistía o indulto en los últimos cinco años.

Con la aprobación en la Comisión Mixta de Constitución, el decreto avanza al pleno de la Asamblea Legislativa, donde se espera su ratificación final y ser elevado a rango de ley para su aplicación efectiva en el sistema penitenciario nacional.

