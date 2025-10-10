Video: Cámaras captan brutal ataque de oso a anciana de 82 años en Japón

La escalada de ataques de osos en Japón alcanzó un nuevo y preocupante nivel esta semana, luego de que cámaras de seguridad captaran el impactante momento en que una mujer de 82 años fue atacada por un oso negro a solo 100 metros de una estación de tren en la ciudad de Daisen, al norte de Tokio.

El video, que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra cómo la anciana paseaba por el estacionamiento de la estación cuando el oso la persiguió e intentó derribarla. La víctima, aterrada, intentó evitar al animal, que era de tamaño mediano. Luego, un conductor se acercó para ofrecer ayuda después de que el oso se marchara.

Medios locales reportaron que la mujer sufrió rasguños en el rostro y fue trasladada a un hospital. Afortunadamente, sus heridas no ponen en riesgo su vida.

El incidente en Daisen se suma a una reciente serie de encuentros violentos entre osos y humanos que se han registrado en múltiples regiones de Japón. Un turista de origen español fue atacado en el centro del país. Además, dos hombres resultaron lesionados en el ataque de un oso dentro de un supermercado en Numata, cerca de Tokio.

Las autoridades han expresado preocupación por la audacia de los animales, que cada vez más se adentran en zonas urbanas en busca de alimento. Según datos locales, entre abril y septiembre del año pasado (2024) se reportaron 219 ataques y seis muertes a nivel nacional, una cifra que, aunque alta, ya se considera una "baja considerable" respecto a los 103 heridos y cinco muertes reportados en el mismo período de este año.

