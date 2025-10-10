Tras ser emitida la orden de aprehensión en contra del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, el analista energético, Álvaro Ríos, advirtió que existe un vacío dentro de la estatal y se desconoce quién firmará los cheques para agilizar la compra del combustible.

“Es la crónica de una muerte anunciada. El presidente Dorgathen y el equipo del presidente Arce nos han mentido mucho tiempo indicándonos que la situación estaba todo bajo control y que estaba garantizado el abastecimiento, cuando todo indicaba que íbamos al desastre que tenemos ahora. Eso tiene una connotación muy dura porque el pueblo boliviano es el que sufre”, afirmó Ríos.

El analista cuestionó a las autoridades por no realizar las medidas correctivas a tiempo y no hacer una ley de hidrocarburos hace cinco años, cuando ingresaron al poder; Ríos indicó que se debió quitar la subvención a los hidrocarburos de manera paulatina y aguardar dinero para realizar la compra de combustible.

“No me agrada que nadie vaya preso, pero el Movimiento Al Socialismo desde hace 20 años nos ha mentido demasiado y nos dejaron un desastre energético”, señaló.

Álvaro Ríos advirtió que, dada la ausencia de algunos funcionarios que han sido alejados de la institución por las investigaciones, como Germán Jiménez y Armin Dorgathen, se desconoce quién estaría a cargo de firmar los cheques y de abastecer al país.

“Estamos ante un caos energético generado por el presidente Arce”, aseguró Ríos.

