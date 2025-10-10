El Partido Demócrata Cristiano (PDC) prepara su cierre de campaña electoral para este lunes 13 de octubre en la ciudad de Santa Cruz, en un evento que promete reunir a una gran cantidad de simpatizantes y militantes, según informó el vocero nacional del PDC, Santiago Terceros.

“En Santa Cruz será el día lunes, estamos todavía en la planificación efectiva. Vamos a anunciarlo como corresponde a través de un comunicado, pero va a ser en un espacio bastante masivo porque, la verdad, el apoyo nos ha desbordado; probablemente en un lugar más grande que la Plaza del Mechero”, adelantó Terceros.

El acto contará con la presencia de los candidatos presidenciales y legislativos del PDC, además de los diputados y senadores electos, quienes participarán del evento para compartir con la ciudadanía el cierre de una intensa campaña nacional.

“Los candidatos obviamente van a estar presentes el día lunes para hacer el cierre de campaña. Los diputados y senadores electos de hecho van a estar ahí, y los grupos de amenización del evento los vamos a anunciar junto con el lugar”, agregó el vocero.

