El Partido Demócrata Cristiano cerrará su campaña el lunes 13 de octubre en Santa Cruz

El vocero nacional del PDC, Santiago Terceros, confirmó que el cierre de campaña se realizará en Santa Cruz, con la participación de los candidatos presidenciales y legislativos.

Hans Franco

10/10/2025 19:49

Foto: PDC alista cierre de campaña el lunes 13 en Santa Cruz
Santa Cruz

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) prepara su cierre de campaña electoral para este lunes 13 de octubre en la ciudad de Santa Cruz, en un evento que promete reunir a una gran cantidad de simpatizantes y militantes, según informó el vocero nacional del PDC, Santiago Terceros.

“En Santa Cruz será el día lunes, estamos todavía en la planificación efectiva. Vamos a anunciarlo como corresponde a través de un comunicado, pero va a ser en un espacio bastante masivo porque, la verdad, el apoyo nos ha desbordado; probablemente en un lugar más grande que la Plaza del Mechero”, adelantó Terceros.

El acto contará con la presencia de los candidatos presidenciales y legislativos del PDC, además de los diputados y senadores electos, quienes participarán del evento para compartir con la ciudadanía el cierre de una intensa campaña nacional.

“Los candidatos obviamente van a estar presentes el día lunes para hacer el cierre de campaña. Los diputados y senadores electos de hecho van a estar ahí, y los grupos de amenización del evento los vamos a anunciar junto con el lugar”, agregó el vocero.

