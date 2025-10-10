El vocero nacional del PDC, Santiago Terceros, confirmó que el cierre de campaña se realizará en Santa Cruz, con la participación de los candidatos presidenciales y legislativos.
10/10/2025 19:49
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) prepara su cierre de campaña electoral para este lunes 13 de octubre en la ciudad de Santa Cruz, en un evento que promete reunir a una gran cantidad de simpatizantes y militantes, según informó el vocero nacional del PDC, Santiago Terceros.
El acto contará con la presencia de los candidatos presidenciales y legislativos del PDC, además de los diputados y senadores electos, quienes participarán del evento para compartir con la ciudadanía el cierre de una intensa campaña nacional.
“Los candidatos obviamente van a estar presentes el día lunes para hacer el cierre de campaña. Los diputados y senadores electos de hecho van a estar ahí, y los grupos de amenización del evento los vamos a anunciar junto con el lugar”, agregó el vocero.
