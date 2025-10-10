TEMAS DE HOY:
Alianza Libre realizará su cierre de campaña el 15 de octubre en Santa Cruz

El evento contará con la presencia de líderes nacionales de la alianza, entre ellos Jorge Tuto Quiroga y JP Velasco, quienes encabezarán el acto central junto a candidatos y militantes de todo el país.

Hans Franco

10/10/2025 19:26

Foto: Alianza Libre alista su cierre de campaña el 15 en Santa Cruz
Santa Cruz

El diputado electo por la alianza Libre, Rafael López, anunció que el cierre de campaña rumbo a la segunda vuelta electoral se realizará el 15 de octubre en la ciudad de Santa Cruz, en un evento que promete congregar a más de 25.000 personas.

“Nuestro cierre de campaña es este 15 de octubre. Estamos viendo entre el Plan 3.000 o el Cambódromo como escenario. En la primera vuelta hicimos nuestro acto en el Parque Urbano y nos quedó muy chico: había unas 15.000 personas; ahora estimamos unas 25.000”, explicó López.

Durante el cierre de campaña, la alianza Libre presentará los lineamientos principales de su plan de gobierno, que, según López, se caracteriza por su seriedad y coherencia programática.

“Tenemos un plan serio, no estamos improvisando. Este cierre será una oportunidad para que la ciudadanía conozca nuestras propuestas y vea que somos una opción responsable, con visión de país”, afirmó el legislador.

 

