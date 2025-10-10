Alianza Libre realizará su cierre de campaña el 15 de octubre en Santa Cruz

El diputado electo por la alianza Libre, Rafael López, anunció que el cierre de campaña rumbo a la segunda vuelta electoral se realizará el 15 de octubre en la ciudad de Santa Cruz, en un evento que promete congregar a más de 25.000 personas.

“Nuestro cierre de campaña es este 15 de octubre. Estamos viendo entre el Plan 3.000 o el Cambódromo como escenario. En la primera vuelta hicimos nuestro acto en el Parque Urbano y nos quedó muy chico: había unas 15.000 personas; ahora estimamos unas 25.000”, explicó López.

El evento contará con la presencia de líderes nacionales de la alianza, entre ellos Jorge Tuto Quiroga y JP Velasco, quienes encabezarán el acto central junto a candidatos y militantes de todo el país.

Durante el cierre de campaña, la alianza Libre presentará los lineamientos principales de su plan de gobierno, que, según López, se caracteriza por su seriedad y coherencia programática.

“Tenemos un plan serio, no estamos improvisando. Este cierre será una oportunidad para que la ciudadanía conozca nuestras propuestas y vea que somos una opción responsable, con visión de país”, afirmó el legislador.

Mira la programación en Red Uno Play