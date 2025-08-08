TED La Paz habilita plataforma digital para tramitar pases de circulación vehicular el día de la elección

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Zonia Yujra, anunció este jueves el inicio del proceso de solicitud digital de pases de circulación vehicular para el día de la elección general, el próximo 17 de agosto. El trámite será solamente digital y ya se encuentra habilitada la plataforma oficial del Órgano Electoral:

https://plataforma-ciudadana.oep.org.bo

“Todo el trámite es digital y puede hacerse desde casa. La plataforma ya está disponible desde hoy, 7 de agosto, y el sistema permanecerá abierto hasta el 13 de agosto. Luego de esa fecha no se aceptarán más solicitudes”, informó Yujra en entrevista con medios locales.

El sábado 16 de agosto se entregarán los pases autorizados. La respuesta de aceptación o rechazo será notificada al correo electrónico del solicitante.

Están exentos de realizar el trámite de permiso las siguientes instituciones, siempre que se encuentren correctamente identificadas: Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, Medios de comunicación, cuyos vehículos deberán contar con identificativos visibles y cuyos conductores deberán portar credenciales válidas.

Entre los que con mayor frecuencia gestionan permisos se encuentran: Instituciones públicas y privadas con cobertura departamental o municipal.

En el caso de instituciones nacionales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), otorgará los permisos a Órganos del Estado, como el Ejecutivo, Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, Misiones de observadores electorales, Organismos internacionales acreditados.

