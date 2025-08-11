Video: ¡Cayó al vacío! El escenario se “tragó” a David Ortiz el "Rey David", en medio de un concierto

David Ortíz, líder de la banda de cuarteto, resultó herido durante una presentación realizada en San Francisco, Córdoba, Argentina lo que obligó a suspender el recital.

El productor Maximiliano Marinaro manifestó que Ortiz fue llevado de inmediato al hospital y le tuvieron que hacer varios puntos en la cabeza, después de la estrepitosa caída.

Debido al incídete la banda tuvo que cancelar un baile programado para este domingo. A través de la cuenta oficial de Instagram, el grupo cuartetero informó que la fecha pautada en Sumampa, Santiago del Estero, quedó suspendida hasta nuevo aviso.

“Muchas gracias por los deseos de pronta recuperación para David y por preocuparse por su salud”, indicó Dale Q’ Va en el comunicado, donde también sumaron el video de la terrible caída que sufrió el artista.

Tras los masivos mensajes enviados por sus fans a través de sus redes sociales el artista salió a tranquilizarlas, y a través de un post agradeció por las muestras de cariño.

“Hola gente, quería contarles que estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”, escribió el músico.

El incidente se produjo cuando el cantante, de 49 años, interpretaba una de las canciones junto a su compañero Neno Aguirre, ahora se encuentra en recuperación.

Mira la programación en Red Uno Play