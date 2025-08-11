Un video grabado por una joven desde la ventana de su departamento ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales. El clip, que se ha vuelto viral, muestra una inquietante silueta negra que parece flotar sin rumbo en el cielo nocturno, a la que algunos internautas ya han apodado "la bruja".

La misteriosa figura, que se mantuvo estática durante varios minutos con solo una leve oscilación, ha dividido a expertos y usuarios. Mientras algunos defienden que se trata de un fenómeno paranormal genuino, otros sugieren que podría ser una simple ilusión óptica o, más probablemente, un montaje digital muy bien logrado. Sucedió en Francia, según publica el portal 20 Minutos.

Aunque las autoridades locales no han emitido ningún comunicado oficial, el video continúa captando la atención y alimentando el debate. Las preguntas se multiplican: ¿Es un objeto volador no identificado? ¿Es solo un truco de cámara? La naturaleza de esta enigmática silueta sigue siendo un completo misterio.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play