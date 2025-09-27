Incremento del 5% en empresas públicas es un riesgo para la próxima gestión, según analista

El analista económico Gonzalo Chávez advirtió que el incremento salarial del 5% para funcionarios de empresas públicas, aprobado recientemente por el Gobierno, representa un serio riesgo fiscal para la próxima gestión.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, Chávez sostuvo que este decreto es una muestra de irresponsabilidad económica, considerando que restan menos de 20 días para el cambio de gobierno.

“Lo que están dejando son varias minas, varias bombas de tiempo dentro del Estado: el incremento salarial, el empeño del oro, la deuda externa e interna, y una deuda flotante gigantesca en el sector hidrocarburos”, afirmó.

Chávez calificó el aumento como una afrenta para la ciudadanía, en un contexto de alta inflación, escasez de combustible y dificultades para acceder a dólares.

“De repente, la élite masista, la nomenclatura burocrática, se incrementa el sueldo en un 5%, mientras la mayoría enfrenta inflación elevadísima”, cuestionó.

El analista también advirtió que el Gobierno podría financiar este aumento con emisión de dinero a través del Banco Central, lo que podría agravar la inflación y deteriorar aún más el poder adquisitivo de la población.

“Eso es inflacionario y genera más problemas. La población ya lo está sintiendo en su bolsillo”, alertó.

