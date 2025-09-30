TEMAS DE HOY:
Regalo sorpresa en Kazajistán: el DT del Real Madrid Xabi Alonso, recibe un pescado de un periodista

Durante la rueda de prensa tras la goleada 5-0 sobre Kairat Almaty, un gesto divertido entre un periodista y el DT del Real Madrid llamó la atención de los medios presentes. 

Martin Suarez Vargas

30/09/2025 19:18

Kazajistán.

El encuentro entre Real Madrid y Kairat Almaty terminó con una contundente victoria merengue, pero la atención no solo se centró en el campo de juego. En la conferencia posterior, un periodista sorprendió al entrenador del equipo español al entregarle un pescado como regalo. “Muy bienvenido en Kazajistán, estamos muy contentos que esté aquí. He preparado un regalo para usted; sé que le gusta pescar y es un obsequio especial”, dijo el periodista mientras entregaba el presente.

El técnico del Real Madrid respondió sonriente, levantando el pulgar en señal de agradecimiento y mostrando buena disposición ante el gesto. La anécdota fue captada por los medios y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la visita merengue a Kazajistán.

El equipo blanco se prepara ahora para su próximo compromiso en el Santiago Bernabéu ante Juventus, mientras Kairat Almaty buscará recuperarse en la siguiente jornada europea frente a Pafos.

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

