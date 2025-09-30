Regalo sorpresa en Kazajistán: el DT del Real Madrid Xabi Alonso, recibe un pescado de un periodista

El encuentro entre Real Madrid y Kairat Almaty terminó con una contundente victoria merengue, pero la atención no solo se centró en el campo de juego. En la conferencia posterior, un periodista sorprendió al entrenador del equipo español al entregarle un pescado como regalo. “Muy bienvenido en Kazajistán, estamos muy contentos que esté aquí. He preparado un regalo para usted; sé que le gusta pescar y es un obsequio especial”, dijo el periodista mientras entregaba el presente.

El técnico del Real Madrid respondió sonriente, levantando el pulgar en señal de agradecimiento y mostrando buena disposición ante el gesto. La anécdota fue captada por los medios y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la visita merengue a Kazajistán.

El equipo blanco se prepara ahora para su próximo compromiso en el Santiago Bernabéu ante Juventus, mientras Kairat Almaty buscará recuperarse en la siguiente jornada europea frente a Pafos.

Mira la programación en Red Uno Play