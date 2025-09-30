¡Brutal agresión! Le dio un codazo a su rival, lo derribó y en el suelo le pisó la cabeza (Video)

Un violento episodio sacudió el torneo “Básquet Entre Amigos” el pasado domingo 28 de septiembre en Villa Devotoen el vecino país de Argentina, cuando un jugador de la liga amateur atacó a un rival durante un partido entre los equipos Tercer Tiempo y el Colegio de Abogados de San Isidro. Tras recibir un codazo, el afectado cayó al piso y recibió un pisotón en la cabeza, lo que provocó una pelea masiva que llevó a la suspensión inmediata del partido.

El incidente fue registrado en video y rápidamente se viralizó, generando un fuerte rechazo de la comunidad deportiva. En respuesta, el Tribunal de Disciplina de la Asociación BEA aplicó sanciones severas: Santiago Corbalán Olivera, jugador agresor, fue expulsado de todas las competencias organizadas por la liga por “conducta violenta grave”. Otros tres jugadores de Tercer Tiempo también recibieron suspensiones de cuatro partidos por participar en la agresión.

La liga, a través de un comunicado oficial, manifestó su condena a cualquier acto de violencia dentro y fuera de la cancha, reiterando su compromiso con los valores de respeto y amistad que sustentan el torneo. Asimismo, expresó su apoyo al jugador agredido y a su familia, destacando la importancia de mantener el básquet como un espacio seguro y educativo para todos los participantes.

El enfrentamiento no solo alteró el resultado del partido, otorgando la victoria a Tercer Tiempo por 20 a 0, sino que también abrió un debate sobre la conducta de los jugadores y la necesidad de reforzar medidas de seguridad en competencias amateur, recordando que la integridad física de los deportistas debe ser prioritaria en cualquier encuentro.

