TEMAS DE HOY:
Hallan un cuerpo desmembrado exsacerdote uruguayo Chofer muere aplastado por su auto

33ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Brutal agresión! Le dio un codazo a su rival, lo derribó y en el suelo le pisó la cabeza (Video)

Un encuentro recreativo en Villa Devoto se suspendió luego de que un jugador golpeara a un rival y le pisara la cabeza, desatando una pelea generalizada y sanciones contundentes por parte de la liga. 

Martin Suarez Vargas

30/09/2025 13:25

Momento de la agresión de un basquetbolista a su rival. Foto: Internet.
Argentina.

Escuchar esta nota

Un violento episodio sacudió el torneo “Básquet Entre Amigos” el pasado domingo 28 de septiembre en Villa Devotoen el vecino país de Argentina, cuando un jugador de la liga amateur atacó a un rival durante un partido entre los equipos Tercer Tiempo y el Colegio de Abogados de San Isidro. Tras recibir un codazo, el afectado cayó al piso y recibió un pisotón en la cabeza, lo que provocó una pelea masiva que llevó a la suspensión inmediata del partido.

El incidente fue registrado en video y rápidamente se viralizó, generando un fuerte rechazo de la comunidad deportiva. En respuesta, el Tribunal de Disciplina de la Asociación BEA aplicó sanciones severas: Santiago Corbalán Olivera, jugador agresor, fue expulsado de todas las competencias organizadas por la liga por “conducta violenta grave”. Otros tres jugadores de Tercer Tiempo también recibieron suspensiones de cuatro partidos por participar en la agresión.

La liga, a través de un comunicado oficial, manifestó su condena a cualquier acto de violencia dentro y fuera de la cancha, reiterando su compromiso con los valores de respeto y amistad que sustentan el torneo. Asimismo, expresó su apoyo al jugador agredido y a su familia, destacando la importancia de mantener el básquet como un espacio seguro y educativo para todos los participantes.

El enfrentamiento no solo alteró el resultado del partido, otorgando la victoria a Tercer Tiempo por 20 a 0, sino que también abrió un debate sobre la conducta de los jugadores y la necesidad de reforzar medidas de seguridad en competencias amateur, recordando que la integridad física de los deportistas debe ser prioritaria en cualquier encuentro.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD