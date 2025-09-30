“Queremos solucionar”: madre de la adolescente denunciada por agresión afirma que su hija también fue agredida

La madre de la adolescente denunciada tras presuntamente agredir a su compañera causándole un desgarro ocular, lamentó lo sucedido y dijo que lo que buscan es solucionar el problema.

Aclaró que intentó acercarse a la familia de la estudiante afectada, pero su familia se había negado a buscar presuntamente soluciones al conflicto.

“Yo soy la madre de la joven denunciada y hemos querido nosotros tratar de solucionar el problema, pero la otra parte no quiso, quieren ir hasta las últimas instancias. Converse con mi hija y ella me contó el problema de cómo sucedió y ambas se agredieron, no es que mi hija fue directamente a golpearla”, manifestó la madre de la estudiante denunciada.

La progenitora señaló que incluso existen pruebas donde ella aseguró que cambiará a su hija de establecimiento educativo, y afirmó que ahora la estudiante denunciada está suspendida del colegio.

“Tiene 15 días de suspensión de clases, quiero llegar a un acuerdo e intenté hablar con la otra parte, pero lamentablemente no existe respuesta”, agregó la progenitora.

Por su parte, la madre que denunció las agresiones físicas contra su hija señaló que ella se encuentra con desgarro ocular y teme que la menor presuntamente agresora continúe asistiendo a clases con normalidad, pese a tener firmado un acta con la directora.

Existe supuestamente un incumplimiento de las medidas acordadas tras la agresión. La madre indicó que, tras una reunión con la directora y mediación de la Defensoría, se firmó un acta en la Distrital donde se determinó que la presunta agresora debía ser cambiada de colegio.

No obstante, la madre aseguró que la estudiante denunciada sigue asistiendo a clases con normalidad, incluso siendo atendida por la psicóloga del colegio.

"Hoy por la tarde fuimos al colegio y la señorita estaba en el colegio, cuando no debería estar ya en el colegio", denunció la madre de la víctima.

