Luto en la Asamblea: muere la diputada Celia Nancy Rivera Mamani, representante de Potosí

La Cámara de Diputados expresó sus más sentidas condolencias a la familia, amistades y al pueblo de Potosí por la irreparable pérdida de la diputada Celia Nancy Rivera Mamani, quien en vida demostró un profundo compromiso con el desarrollo del país y el bienestar de su región.

El Órgano Legislativo destacó su vocación de servicio, responsabilidad y entrega por Bolivia, valores que marcaron su trayectoria y permanecerán en la memoria institucional y en el corazón del pueblo boliviano.

“Su compromiso, vocación de servicio y entrega por Bolivia quedarán siempre en la memoria del Legislativo y del pueblo boliviano. Que descanse en paz”, señala el mensaje oficial emitido por la Cámara de Diputados.

La diputada Celia Nancy Rivera Mamani nació el 20 de octubre de 1961 en Tupiza, Potosí. En 2020 fue elegida diputada plurinominal por Potosí, cargo desde el cual trabajó hasta su fallecimiento.

Hasta el momento, se desconoce la causa de su muerte.

