TEMAS DE HOY:
robo en ferretería Robo de motocicleta Joven armado

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Presidente de Perú lideró operativo ‘Ciclón’ en el penal Castro Castro

El jefe de Estado visitó por segunda vez un centro penitenciario en los casi cuatro días que lleva en el cargo.

EFE

13/10/2025 21:31

Fotografía cedida por la Presidencia de Perú.
Perú

Escuchar esta nota

El presidente interino de Perú, José Jerí, lideró este lunes un nuevo operativo de intervenciones y requisas contra el crimen organizado, que se ejecutó en simultáneo en cuatro cárceles del país, entre ellas la prisión Miguel Castro Castro, de Lima, informaron fuentes oficiales.

EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD