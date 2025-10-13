TEMAS DE HOY:
Nacionales

Bono Juancito Pinto: ¿Qué terminaciones de carnet de identidad cobran esta semana?

El pago se realiza a través de 56 entidades financieras del país y beneficiará a más de 2,3 millones de estudiantes.

Silvia Sanchez

13/10/2025 10:25

Imagen captura RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

Desde este lunes 13 de octubre comenzó el pago del Bono Juancito Pinto en todo el país, un beneficio que alcanzará a más de 2,3 millones de estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones, el Ministerio de Educación estableció un cronograma oficial de pagos según la terminación del número de cédula de identidad de los beneficiarios o tutores.

Cronograma de pago del Bono Juancito Pinto:

  • 13 al 19 de octubre: terminaciones 1 y 2

  • 20 al 26 de octubre: terminaciones 3 y 4

  • 27 de octubre al 2 de noviembre: terminaciones 5 y 6

  • 3 al 9 de noviembre: terminaciones 7 y 8

  • 10 al 16 de noviembre: terminaciones 9 y 0

  • 17 al 29 de noviembre: sin restricción

 

El pago se realiza en 56 entidades financieras a nivel nacional. En las ciudades capitales y en El Alto, se sigue el cronograma oficial, mientras que en las zonas rurales de difícil acceso, se desplegarán brigadas móviles para garantizar la cobertura total del beneficio.

El único requisito para el cobro es presentar el carnet de identidad original y una copia simple del padre, madre o tutor registrado en el sistema.

