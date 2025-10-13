Xiaomi Bolivia presenta la Serie 15T: fotografía profesional, potencia y diseño en su máxima expresión

Xiaomi presentó su nueva Serie insignia Xiaomi 15T, integrada por los Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, dos dispositivos que redefinen la experiencia móvil al combinar fotografía profesional con óptica Leica, rendimiento de alto nivel y un diseño premium con materiales de última generación.

Esta nueva generación marca un hito en la alianza entre Xiaomi y Leica, integrando por primera vez el sistema Leica 5x Pro en un smartphone de la Serie T. El Xiaomi 15T Pro ofrece un zoom óptico de hasta 5x y Ultra Zoom de hasta 20x, con una cámara principal de 50MP equipada con sensor Light Fusion 900 y lente Leica Summilux ƒ/1.62, capaz de capturar imágenes con un nivel de detalle extraordinario, incluso en condiciones de baja luz.

“Con la Serie 15T, acercamos la fotografía profesional a más usuarios, combinando innovación, diseño y accesibilidad. Es una muestra del compromiso de Xiaomi por ofrecer tecnología de alto nivel para todos”, señaló un representante de Xiaomi.

Fotografía y video de nivel profesional

El sistema de cámara de la Serie Xiaomi 15T combina la ingeniería de Leica con la potencia de Xiaomi AISP 2.0, ofreciendo imágenes más naturales, con mejor color, luz y profundidad. El nuevo modo Master Portrait permite jugar con efectos de desenfoque y ajustar la apertura para lograr retratos más expresivos, mientras que el modo Leica Street Photography facilita capturar momentos espontáneos con solo un toque.

En video, el Xiaomi 15T Pro ofrece calidad de nivel cinematográfico con grabación en 4K a alta velocidad, ideal para quienes buscan creatividad y detalle en cada toma.

Xiaomi 15T Series: tecnología de vanguardia y experiencia fotográfica Leica en un mismo dispositivo

Pantalla inmersiva y diseño premium

Ambos modelos incorporan una amplia pantalla AMOLED de 6.83” con resolución 1.5K, que ofrece colores vibrantes y una visibilidad excepcional incluso bajo la luz del sol. El Xiaomi 15T Pro eleva la experiencia con biseles ultradelgados y una tasa de refresco de 144Hz, brindando una sensación de fluidez total al navegar o jugar.

Su diseño refleja la combinación perfecta entre elegancia y resistencia, con cuerpo de fibra de vidrio, protección Corning® Gorilla® Glass 7i y certificación IP68 frente al agua y al polvo. Además, el 15T Pro incorpora una estructura de aleación de aluminio, que aporta solidez sin perder ligereza ni estilo.

Rendimiento y autonomía sin límites

Impulsado por el chipset MediaTek Dimensity 9400+ de 3nm, el Xiaomi 15T Pro ofrece una mejora significativa en rendimiento y eficiencia. Su batería de 5500mAh permite largas jornadas de uso, y la tecnología HyperCharge de 90W garantiza una carga completa en minutos.

El innovador sistema de refrigeración Xiaomi 3D IceLoop mantiene una temperatura óptima durante tareas intensivas, asegurando rendimiento constante y comodidad al tacto.

Nuevo sistema operativo HyperOS 3

La Serie 15T estrena Xiaomi HyperOS 3, un sistema operativo diseñado para ofrecer una experiencia más fluida e inteligente. Con un diseño de interfaz renovado, inicio rápido de aplicaciones y mayor eficiencia multitarea, HyperOS 3 incorpora además Xiaomi HyperAI, una inteligencia integrada que aprende del usuario y facilita la conectividad con todo el ecosistema Xiaomi.

Colores y estilo

El Xiaomi 15T Pro estará disponible en Negro, Gris y Oro Moca, mientras que el Xiaomi 15T llegará en Negro, Gris y Oro Rosa. Cada tono fue pensado para reflejar elegancia y personalidad, con acabados de alta calidad que complementan su diseño minimalista.

Compromiso con la innovación

Desde su fundación en 2010, Xiaomi Corporation ha consolidado su posición como una de las marcas tecnológicas más influyentes del mundo. Con presencia en más de 100 países y más de 718 millones de usuarios activos, la compañía mantiene su visión de “hacerse amiga de los usuarios y ser la empresa más cool en sus corazones”.

En 2024, Xiaomi fue reconocida por sexto año consecutivo en la lista Fortune Global 500, reafirmando su compromiso con la innovación accesible. Bajo su estrategia de ecosistema “Human × Car × Home”, la marca integra dispositivos personales, del hogar y automóviles inteligentes para crear experiencias más conectadas y humanas.