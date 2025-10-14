Este es el cronograma de cierres de campaña de Tuto Quiroga y Rodrigo Paz

Los candidatos intensifican sus actividades rumbo a la jornada electoral con cierres de campaña en distintos departamentos del país. Tanto Tuto Quiroga como Rodrigo Paz recorrerán distintas ciudades hasta el miércoles, en vísperas de las elecciones.

Con miras a la recta final del proceso electoral, los frentes de Jorge “Tuto” Quiroga y Rodrigo Paz anunciaron sus respectivos cronogramas de cierre de campaña, que se desarrollarán entre el lunes y el miércoles en distintos puntos del país.

El expresidente y candidato Tuto Quiroga realizó su cierre de campaña el lunes en Cochabamba, continuará el martes en Santa Cruz, y concluirá sus actividades el miércoles en la ciudad de La Paz, donde prevé una concentración con militantes y simpatizantes de su alianza política.

Por su parte, el candidato Rodrigo Paz realizó su cierre de campaña el lunes en Santa Cruz, continuará el martes en Cochabamba y finalizará el miércoles en Tarija.

Ambos líderes coincidieron en que estos actos marcarán el cierre oficial de sus campañas antes del silencio electoral, en cumplimiento del calendario establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las concentraciones tendrán un carácter festivo y ciudadano, con la participación de simpatizantes, candidatos y dirigentes departamentales, que acompañarán los mensajes finales de sus propuestas rumbo a la elección.

