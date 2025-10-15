Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego de 48 horas, según Islamabad

Pakistán y Afganistán acordaron este miércoles un alto el fuego de 48 horas, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Islamabad, después de que decenas de soldados y civiles murieran en enfrentamientos fronterizos.

"El gobierno pakistaní y el régimen talibán afgano, a petición de los talibanes, decidieron aplicar un alto el fuego temporal a partir de las 18H00 (01H00 GMT) de hoy durante las próximas 48 horas", declaró el ministerio.

El gobierno talibán ordenó a su ejército respetar el cese el fuego, indicó un portavoz del ejecutivo.

