TEMAS DE HOY:
ABUSO SEXUAL denfendió Roo de vehículo alquilado

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego de 48 horas, según Islamabad

El gobierno talibán ordenó a su ejército respetar el cese el fuego.

AFP

15/10/2025 10:07

Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego de 48 horas, según Islamabad. Foto: AFP.
Islamabad, Pakistán

Escuchar esta nota

Pakistán y Afganistán acordaron este miércoles un alto el fuego de 48 horas, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Islamabad, después de que decenas de soldados y civiles murieran en enfrentamientos fronterizos.

"El gobierno pakistaní y el régimen talibán afgano, a petición de los talibanes, decidieron aplicar un alto el fuego temporal a partir de las 18H00 (01H00 GMT) de hoy durante las próximas 48 horas", declaró el ministerio.

El gobierno talibán ordenó a su ejército respetar el cese el fuego, indicó un portavoz del ejecutivo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD