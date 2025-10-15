Conozca qué debe pasar para que Bolivia juegue directamente la final del repechaje

Tras disputarse las fechas de las Eliminatorias en distintas partes del mundo, por Asia, África y la Concacaf, se va definiendo qué selecciones competirán por un lugar en el repechaje mundialista, a jugarse en marzo del próximo año.

Los datos no son para nada alentadores en La Verde, que deberá esperar una sorpresa en el fútbol para disputar un solo partido, ya que las demás selecciones que buscan un cupo en el repechaje se encuentran por encima de Bolivia en el ranking FIFA. Es decir, si los clasficados están por encima de Bolivia en el ranking, la selección nacional tendría que jugar y ganar dos partidos si quiere clasificar al Mundial a través del repechaje.

Por el lado de África, las selecciones que luchan por un cupo al repechaje son Nigeria, ubicada en el puesto 45 del ranking FIFA; Camerún, en el 52; Congo, en el 60; y Gabón, en el 79. En noviembre, Nigeria enfrentará a Gabón, mientras que Congo se medirá con Camerún. Los ganadores se verán las caras en una final para definir al representante africano que accederá al repechaje intercontinental.

En Asia, la situación no es más favorable para los intereses de La Verde, ya que las selecciones que pelean por un lugar en el repechaje son Emiratos Árabes Unidos, en el puesto 67, e Irak, en el 58.

Mientras tanto, en la Concacaf, los equipos con posibilidad de acceder al repechaje son Costa Rica, situada en el puesto 47, y Jamaica, en el 69, igual complicado para nuestra selección.

De todas las selecciones mencionadas, la única que se encuentra por debajo de Bolivia en el ranking FIFA es Gabón y la ya clasificada Nueva Caledonia en el puesto 150. Por ello, para que Bolivia pueda disputar directamente la final del repechaje, sería necesario que Gabón y una selección de la Concacaf con un ranking similar logren clasificarse.

Sin embargo, las probabilidades son escasas. Bolivia deberá ganar sus próximos partidos por fecha FIFA para escalar posiciones en el ranking y mantener vivas sus opciones de llegar al Mundial mediante el repechaje.

