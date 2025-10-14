TEMAS DE HOY:
Economía

Ríos advierte que, sin millones de dólares, el próximo gobierno no podrá sostener el sector energético

Álvaro Ríos aseguró que el próximo gobierno necesitará entre 5 y 6 billones de dólares para enfrentar la crisis energética y evitar un colapso.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/10/2025 21:20

Alvaro Rios, experto en hidrocarburos
Santa Cruz, Bolivia

El eje energético fue uno de los temas abordados en el reciente debate presidencial. Consultado al respecto, el experto Álvaro Ríos advirtió sobre la gravedad del panorama energético nacional y cuestionó la falta de propuestas claras por parte de los candidatos.

“La problemática energética de Bolivia es muy, muy profunda. Realmente el masismo, en sus 20 años, ha dejado un hueco muy, muy grande que tiene muchísimas aristas que resolver”, señaló Ríos, quien consideró insuficiente el tiempo dedicado al tema en el debate. “Es difícil tratar toda esta temática en dos o cuatro minutos”, añadió.

El exministro fue enfático al afirmar que la solución pasa, inevitablemente, por una fuerte inyección de recursos económicos.

“El candidato que no venga acompañado de buenos billones de dólares, yo diría entre cinco o seis billones de dólares, a los días de que tome posesión, no va a poder… no va a llegar a carnavales”, declaró.

Ríos subrayó que se requiere “dinero fresco, constante y sonante” no solo para importar combustibles, sino también para resolver otras deudas pendientes del Estado. “Como pago adeudado al transporte, a los proveedores de energía y demás”, explicó.

Finalmente, planteó una interrogante directa: “¿Quién ofrece y qué ha dicho respecto a cómo va a traer dinero fresco al país para rescatar al sector energético boliviano?” En su opinión, los detalles aún no han sido abordados. “Eso es lo único que se puede decir en este momento. Los detalles no han sido mencionados en el debate”, concluyó.

 

