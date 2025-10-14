Comité pro Santa Cruz alista proyecto de ley para solucionar escasez de combustible

Representantes del Comité pro Santa Cruz se movilizaron este lunes hasta las puertas de la Refinería de Palmasola, donde exigieron una solución inmediata a la crisis de combustible que afecta al departamento.

Stello Cochamanidis, presidente del Comité, informó que en las próximas horas se presentará un proyecto de ley y un proyecto de decreto para que los surtidores puedan comprar combustible de manera directa, sin intermediación de YPFB.

“Que lo que se tenga que pagar lo hagan los surtidores de manera directa a quien corresponda, para que se acabe la burocracia que tiene Yacimientos”, expresó Cochamanidis.

El líder cívico remarcó que la falta de combustible afecta directamente al sector agropecuario, clave para la seguridad alimentaria. “Si el agro no trabaja, no se podrá producir alimentos”, advirtió.

La propuesta del Comité busca acelerar el abastecimiento de carburantes en el departamento, en un contexto de escasez que ha generado preocupación en sectores productivos, transportistas y la ciudadanía en general.

