Economía

“Una vez que se hagan los pagos, se descarga”: YPFB aclara situación de cisternas en Palmasola

La empresa aclaró que los procesos de pago correspondientes a estas proveedoras se encuentran actualmente en curso ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Hans Franco

13/10/2025 20:10

Foto: YPFB aclara situación sobre cisternas en Planta Palmasola
Santa Cruz

Ante las recientes declaraciones de un extrabajador de YPFB Logística, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este lunes que las cisternas ubicadas en la Planta Palmasola pertenecen a empresas proveedoras contratadas por la estatal petrolera, y no a la institución.

La empresa aclaró que los procesos de pago correspondientes a estas proveedoras se encuentran actualmente en curso ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, conforme a los mecanismos de desembolso establecidos por esa cartera de Estado.

“Una vez que se hagan efectivos los pagos, se procederá a la descarga del producto para su respectivo almacenamiento y posterior comercialización”, señala el comunicado institucional, al destacar que estas acciones permitirán garantizar el abastecimiento regular de combustibles en todo el país.

YPFB reafirmó su compromiso con la transparencia en la gestión y la continuidad del suministro energético, asegurando que las operaciones se desarrollan con normalidad y bajo los procedimientos establecidos.

Más noticias
