[VIDEO] Delincuente saquea barbería y se lleva más de Bs 7.000 en La Chacarilla

Un nuevo hecho delictivo preocupa a los vecinos del barrio La Chacarilla, donde una barbería ubicada en la calle 5 fue blanco de un robo en horas de la madrugada. El delincuente se llevó artefactos y materiales de trabajo valuados en más de Bs 7.000, según el propietario afectado.

Las cámaras de seguridad del local registraron cómo un sujeto forzaba la puerta principal de blindex para ingresar al establecimiento. Una vez adentro, el antisocial sustrajo una consola de videojuegos, un televisor, herramientas de trabajo y otros accesorios empleados en el oficio. Incluso, según el denunciante, el ladrón también se llevó mascotas que se encontraban en el lugar.

“Un sujeto estaba forcejeando en la puerta de blindex y cuando vimos que se estaba llevando una consola de videojuegos, material de trabajo, una TV y herramientas, no podíamos creerlo”, relató el dueño del negocio, visiblemente afectado.

En las imágenes se observa que el delincuente almacena los objetos robados en un pasillo, los guarda en bolsas y luego huye del lugar. El robo se habría producido alrededor de las 2:30 de la madrugada, según el registro de video.

El propietario no descarta que el ladrón haya actuado junto a un cómplice o incluso que se trate de algún cliente que conocía el interior del local y los horarios de atención.

