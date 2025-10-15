Insólito: Una mujer escondía droga en los juguetes de sus hijos para venderla en la calle

En Puerto Iguazú, Argentina, una mujer de 34 años fue detenida por la Policía tras descubrirse que ocultaba 167 dosis de clorhidrato de cocaína tipo “pedra” dentro de los juguetes de sus hijos, con la intención de comercializarlas sin ser detectada.

Según informó la Policía de Misiones, la mujer utilizaba huevos plásticos y otros objetos infantiles para esconder los pequeños envoltorios de droga.

Durante los patrullajes, los agentes notaron su comportamiento sospechoso: intercambiaba objetos y conversaciones con distintas personas mientras manipulaba los juguetes de los niños.

Las pruebas de campo confirmaron que los paquetitos contenían droga lista para su distribución. La detenida fue puesta a disposición de la Justicia Federal, mientras que sus hijos quedaron bajo resguardo de familiares.

Imagen captura RR.SS.

