Avanza el traslado de material y capacitación de jurados para el balotaje del 19 de octubre

Con el inicio del silencio electoral, el país entra en la recta final del proceso rumbo al balotaje presidencial del próximo 19 de octubre. El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, brindó un informe sobre los avances logísticos y operativos, destacando el cumplimiento del cronograma previsto y las medidas adoptadas para garantizar unas elecciones transparentes y ordenadas.

Ávila informó que ya comenzó el traslado del material electoral a las diferentes provincias del país. En el caso de Santa Cruz, se distribuyen 9.115 maletas electorales, cuyo traslado se realizó con normalidad, acompañado por la cadena de custodia correspondiente. "Estamos supervisando el traslado del material y verificando que el acuerdo con YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos se cumpla", afirmó.

Asimismo, aseguró que en el área urbana las maletas estarán distribuidas 24 horas antes de la votación, y garantizó que el domingo las elecciones se realizarán con total normalidad y transparencia. El vocal también señaló que las brigadas están siendo enviadas a los municipios conforme al cronograma establecido.

En cuanto a la capacitación de jurados electorales, Ávila explicó que en Santa Cruz se identificó un porcentaje de inasistencia, por lo que en estos últimos días se reforzará la capacitación con el objetivo de que todas las mesas se abran puntualmente el domingo a las 8:00 de la mañana. “Un 60% ya fue capacitado y se espera llegar al total hasta el viernes”, indicó.

Respecto al silencio electoral, el vocal recordó que esta medida prohíbe todo tipo de campaña por parte de ciudadanos, organizaciones políticas y medios de comunicación. Señaló que las sanciones por infringir esta norma son de carácter pecuniario.

La jornada electoral del domingo comenzará a las 7:00 de la mañana con actos protocolarios del TSE y los tribunales departamentales. Las mesas de votación abrirán a las 8:00 y cerrarán a las 16:00. Durante el conteo de votos, los ciudadanos podrán estar presentes, filmar y fotografiar las actas en las unidades educativas. Los primeros resultados del SIREPRE serán entregados a partir de las 20:00 horas.

Mira la programación en Red Uno Play