Parten las maletas electorales desde el Colmilav hacia distintos municipios de Santa Cruz

Desde el Comando de la Fuerza Aérea Boliviana (Colmilav), en la ciudad de Santa Cruz, partió este jueves el material electoral con destino a los diferentes municipios del departamento, en el marco de la segunda vuelta electoral que se realizará el domingo 19 de octubre.

Varios vehículos oficiales salieron del recinto militar, donde se encuentra instalado el Centro Departamental de Logística del Tribunal Electoral Departamental (TED), para distribuir las maletas electorales que serán utilizadas en las mesas de sufragio.

El operativo de envío contó con la supervisión del personal del TED Santa Cruz y el resguardo de efectivos de la Fuerza Aérea Boliviana y la Policía, con el objetivo de garantizar la seguridad y transparencia en el traslado del material.

El Tribunal Electoral recordó que todo el material debe llegar a su destino con la debida anticipación, para asegurar que las mesas de votación puedan instalarse la mañana del domingo, tal como establece la normativa.

Mira la programación en Red Uno Play