¡Tiene más bíceps que Schwarzenegger! La 'She Hulk' de Holanda causa furor

Jackie Korrn, una fisicoculturista de los Países Bajos, sorprendió a las redes sociales al mostrar sus enormes bíceps de 64 centímetros, superando incluso los del famoso Arnold Schwarzenegger, que medían 56 cm en su mejor momento.

Apodada la 'She Hulk', Jackie se ha vuelto viral por su impresionante físico y su dedicación al mundo fitness.

La joven reveló que entrena entre dos y tres horas por día con pesas muy pesadas. Su objetivo es seguir creciendo muscularmente y llegar a ser luchadora profesional en la WWE.

Jackie también llama la atención en la calle. Asegura que muchas personas la miran con sorpresa e incluso algunos niños se asustan por su gran tamaño. Sin embargo, ella no se deja afectar. “No me importa lo que digan. Entreno duro y estoy orgullosa de mi cuerpo”, expresó en una entrevista.

Su entrenador de lucha, Amer, afirmó que probablemente tenga los brazos más grandes de todas las mujeres en los Países Bajos, o incluso del mundo. Además, Jackie contó que gasta alrededor de 500 euros al mes en comida y que su dieta se basa en alimentos saludables como huevos, pollo y espinaca.

En redes sociales, los usuarios han reaccionado con asombro. Algunos la felicitaron por su disciplina y esfuerzo, mientras que otros quedaron impresionados al comparar sus fotos del antes y después. Jackie sigue firme en su camino y no descarta llegar muy pronto a un ring de lucha profesional.

