Según la Cepal, Bolivia crecerá solo un 1% en 2025, por debajo del promedio regional de 2.4%

Este jueves 23 de octubre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) actualizó sus proyecciones de crecimiento para la región, señalando que en el 2025 la economía en Latinoamérica cerrará con un 2.4%.

Para Bolivia, la perspectiva económica continúa a la baja, dado que se vislumbra un crecimiento del 1% para el 2025 y con una tendencia aún más baja para el 2026, con un 0.5%, según su tabla actualizada de proyecciones.

En un comunicado de prensa, el organismo regional de las Naciones Unidas señala que este ajuste en las proyecciones refleja un entorno internacional menos adverso que el previsto en abril, pero no altera el diagnóstico de fondo: el impulso externo al crecimiento se ha desacelerado y la región sigue creciendo a un ritmo bajo.

Para salir de esta situación es necesaria una transformación productiva más acelerada que impulse el crecimiento económico y la productividad, diversifique las economías y genere más y mejores empleos.

Venezuela, Paraguay y Argentina con mayor crecimiento

Según la tabla actualizada América Latina y el Caribe: crecimiento del PIB real en 2024 y proyecciones para 2025 y 2026, Venezuela crecería al 6%, seguido de Paraguay con el 4.3% y Argentina con el 4.3%.

En América del Sur, Bolivia proyecta el menor crecimiento con un 1%; aunque se destaca un número positivo, es menor que el crecimiento proyectado para la región de 2.4%.

En América Central, los países con menor crecimiento son México, con un 0.6%, mientras que para Cuba y Haití se proyectó un cierre de -1.5% y -2.3%, respectivamente.

Mira la programación en Red Uno Play