Cañeros exigen a YPFB el pago de Bs 300 millones por etanol

Los productores cañeros de Santa Cruz se encuentran en emergencia debido a que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) les debe al menos Bs 300 millones por dos meses atrasados por el suministro de etanol, en ese sentido llegaron esta jornada a sus instalaciones a dejarla un pronunciamiento exigiendo el pago de la deuda.

Oscar Alberto Arnez, presidente de la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol) advirtió que a la deuda por parte de la estatal petrolera se suma el déficit de abastecimiento de diésel para los productores.

“Hemos dejado una carta exigiendo el pago de Bs 300 millones por el suministro de etanol. Si YPFB no paga a los ingenios, ellos no nos pagan a nosotros y nosotros sin estos recursos no podemos pagar a quienes cortan la caña, a los choferes”, informó Oscar Alberto Arnez.

Resta cosechar 20% de caña

Por otra parte, el sector cañero advirtió que el incumplimiento del pago y la falta de combustibles está poniendo en riesgo la zafra cañera, que actualmente tiene un avance del 80%.

“Ya estamos a final de octubre, no hay combustible para la zafra y peligra. Hay 400.000 toneladas de caña en el campo. Estamos pidiendo una reunión con el nuevo Gobierno para que reciba al sector cañero, plantear nuestros problemas de diésel y la deuda que tiene YPFB”, acotó.

