Mujer que golpeó a niño deberá declarar ante la Fiscalía el 27 de octubre: evalúan ampliar denuncia

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz informó que analiza ampliar la denuncia contra la mujer que fue grabada mientras agredía a un menor en una tienda, con el fin de incluir los posibles daños psicológicos que habría sufrido el niño tras el incidente.

El jefe de la institución, Fernando Yabeta, confirmó que la Fiscalía ya citó a la agresora para que preste su declaración informativa el próximo lunes 27 de octubre.

“Ya existe la denuncia ante la Fiscalía y ante la Policía. El Ministerio Público ha emitido la orden de citación y la señora ha sido notificada”, explicó Yabeta.

El caso se investiga inicialmente por los delitos de lesiones graves y leves, debido a los golpes propinados al menor. Sin embargo, la Defensoría considera que las agresiones verbales y físicas registradas en el video podrían haber causado secuelas psicológicas, lo que justificaría una ampliación de la denuncia.

“Estamos analizando los daños psicológicos a raíz de las agresiones verbales que sufrió el menor, además del golpe que se observa en las imágenes. Este tipo de hechos dejan huellas emocionales que no deben pasarse por alto”, sostuvo el jefe defensorial durante un contacto con Red Uno.

