“¡No pude sacarlo a tiempo!”, contó la mamá del niño que sufrió quemaduras en Quillacollo

Una tragedia ha conmovido al municipio de Quillacollo, en Cochabamba. Un niño de tan solo 11 años se debate entre la vida y la muerte luego de sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el 70% de su cuerpo, producto de una explosión provocada por gasolina almacenada dentro de su vivienda.

Según el informe médico, el menor presenta lesiones graves en el rostro, tórax y extremidades superiores, y permanece en terapia intensiva con diagnóstico reservado en el Hospital del Niño.

El accidente ocurrió cuando la familia cocinaba en un cuarto donde, por necesidad, guardaban bidones con gasolina. Una chispa bastó para desatar el incendio que envolvió en llamas el pequeño espacio.

“Se ha encendido la cocina, el fuego se ha extendido y mi marido ha salido a traer agua. Yo he sacado a mi hijita, pero mi hijito se ha quedado en la cama. Cuando hemos intentado sacarlo, ya estaba envuelto en fuego”, relató entre lágrimas la madre del niño, quien también sufrió quemaduras.

La madre, junto a su esposo, padre y hermano, resultaron heridos mientras intentaban rescatar al menor. El padre presenta quemaduras en el cuello y se encuentra en observación; el abuelo y el tío del niño también están lesionados.

“Mi hijito está muy grave. No sé cómo va a estar mañana. Solo le pido a Dios que lo salve. Somos de pocos recursos, por favor, que alguien nos ayude”, imploró la mujer, visiblemente afectada.

Desde el hospital, los médicos confirmaron que el tratamiento del pequeño será largo y costoso, e incluye intervenciones quirúrgicas, injertos de piel y terapias de recuperación. “Necesitan medicamentos y apoyo económico urgente”, informó personal médico.

Mientras tanto, en el Hospital del Niño, una madre se aferra a la esperanza y reza por el milagro de que su hijo logre sobrevivir.

