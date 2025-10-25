¿Qué departamento terminará después el año escolar? Educación lo confirma

Según informó este viernes el ministro de Educación, Omar Veliz, el calendario escolar se mantiene conforme a la modificación de la Resolución Ministerial 001/2025. De esta manera, las clases concluirán el 5 de diciembre en ocho departamentos del país, mientras que en Santa Cruz el año escolar se extenderá hasta el 9 de diciembre.

“Referente a las clases, como es de conocimiento, se hizo una modificación a la Resolución 001/2025 con la aparición del sarampión, y en ocho departamentos ratificamos que el 5 de diciembre será la conclusión del año escolar, mientras que en Santa Cruz estaría concluyendo el 9 de diciembre”, manifestó Veliz.

El ministro aseguró que la situación epidemiológica se encuentra bajo control, y que las brigadas médicas continúan desplegadas en todo el territorio nacional, intensificando las acciones de vacunación y vigilancia sanitaria para garantizar la salud de estudiantes y docentes.

Con esta medida, las autoridades señalaron que buscan compatibilizar el calendario académico con las necesidades de salud pública, priorizando la prevención de brotes hasta la culminación del año escolar.

