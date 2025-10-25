TEMAS DE HOY:
Educación

¿Qué departamento terminará después el año escolar? Educación lo confirma

El Ministerio de Educación brindó información sobre el cierre del año escolar en Bolivia, que se realizará de manera escalonada, con un departamento que concluirá excepcionalmente después que los demás.

Jhovana Cahuasa

24/10/2025 21:21

Foto: Red Uno Archivo.
La Paz

Según informó este viernes el ministro de Educación, Omar Veliz, el calendario escolar se mantiene conforme a la modificación de la Resolución Ministerial 001/2025. De esta manera, las clases concluirán el 5 de diciembre en ocho departamentos del país, mientras que en Santa Cruz el año escolar se extenderá hasta el 9 de diciembre.

“Referente a las clases, como es de conocimiento, se hizo una modificación a la Resolución 001/2025 con la aparición del sarampión, y en ocho departamentos ratificamos que el 5 de diciembre será la conclusión del año escolar, mientras que en Santa Cruz estaría concluyendo el 9 de diciembre”, manifestó Veliz.

El ministro aseguró que la situación epidemiológica se encuentra bajo control, y que las brigadas médicas continúan desplegadas en todo el territorio nacional, intensificando las acciones de vacunación y vigilancia sanitaria para garantizar la salud de estudiantes y docentes.

Con esta medida, las autoridades señalaron que buscan compatibilizar el calendario académico con las necesidades de salud pública, priorizando la prevención de brotes hasta la culminación del año escolar.

 

