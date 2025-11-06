Cainco pide a los nuevos parlamentarios revisar y abrogar la ley de Diferimiento

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) pidió a los nuevos parlamentarios que asumirán funciones abrogar la ley de Diferimiento, promulgada por el presidente Luis Arce.

El presidente de la institución, Jean Pierre Antelo, afirmó que esta norma debe ser revisada en los primeros días de gestión legislativa y reemplazada por una que contribuya a la reactivación económica.

“Los nuevos parlamentarios deben analizar esta norma en los primeros días y en lo posible abrogarla, para buscar una normativa que en realidad sea de beneficio para el país y que pueda ayudarnos a salir de la crisis”, señaló.

Antelo cuestionó que durante el periodo de transición, el Ejecutivo haya aprobado nuevas leyes en lugar de facilitar la entrega de información y coordinación con las nuevas autoridades electas.

“Lo que se debió hacer era entregar los despachos ministeriales y brindar la información que va a requerir el nuevo gobierno para empezar la planificación, no aprobar nuevas normas como se hizo”, sostuvo.

