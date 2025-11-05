Gobierno promulga la ley de diferimiento de créditos

El Órgano Ejecutivo promulgó este miércoles la Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social, además del Diferimiento de Créditos para Vivienda de Interés Social y Créditos a las Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña, una norma destinada a proteger a las familias bolivianas y a los pequeños emprendedores ante la coyuntura económica que atraviesa el país.

La Gaceta oficial de Bolivia refleja la publicación de la ley Nº 1670, aunque todavía no se publicó la norma firmada por el gabinete de ministros.

La nueva ley establece la suspensión temporal de medidas judiciales y administrativas vinculadas al embargo o ejecución de bienes por créditos de vivienda de interés social, otorgando un alivio financiero a los hogares de bajos ingresos que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.

Asimismo, la norma dispone el diferimiento de pagos de cuotas para los beneficiarios de créditos de vivienda social y para las unidades económicas micro y pequeñas, permitiendo reprogramar plazos y aliviar la presión financiera sobre sectores que son fundamentales para la economía nacional.

El Gobierno destacó anteriormente que la Ley Excepcional tiene un carácter temporal y de emergencia, orientado a dar continuidad a las políticas de inclusión financiera y protección social, garantizando al mismo tiempo la estabilidad del sistema financiero mediante una coordinación con las entidades reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Mire la publicación en la Gaceta oficial de Bolivia:

