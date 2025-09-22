Argentina suspende impuestos a las exportaciones de carne bovina y aviar

El Gobierno argentino decidió extender la política de retención cero a la exportación de carnes avícolas y bovinas, una medida que ya regía para granos y subproductos.

El anuncio fue realizado este lunes por el vocero presidencial Manuel Adorni a través de sus redes sociales, y confirmado mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

La disposición tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se alcancen Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por $us 7.000 millones, lo que ocurra primero.

“El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas (…) Este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos”, expresó Adorni en X (ex Twitter).

La medida se enmarca en una estrategia para incentivar el ingreso de divisas en un contexto de presión cambiaria y restricciones de acceso a dólares.

El esquema de retenciones cero había sido anunciado previamente para productos del complejo agroexportador, con el objetivo de mejorar la competitividad de los sectores generadores de divisas.

Con esta nueva decisión, el Gobierno busca estimular al sector cárnico y mantener una señal fiscal de alivio para exportadores, en medio de una economía aún afectada por la recesión y la volatilidad financiera.

