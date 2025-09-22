¡Compañeros grabaron el ataque!: Estudiante muere tras agresión con navaja en colegio de México

Un estudiante murió y otro resultó herido este lunes 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, al sur de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que el ataque ocurrió al interior del plantel.

De acuerdo con las autoridades, un alumno que portaba capucha ingresó al recinto y agredió con una navaja a otro estudiante. El joven herido recibió atención médica inmediata, aunque no se ha precisado su estado de salud.

El presunto agresor intentó escapar, pero al brincar de un edificio a otro sufrió una caída que le provocó fracturas en ambas piernas. Fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.

Alumnos graban ataque

Videos difundidos en Facebook y X (antes Twitter) muestran el momento en que ocurrió la agresión y también cuando el presunto atacante permanecía en el piso después de su caída.

