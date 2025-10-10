“Volvía del colegio”: niña de 10 años muere arrastrada por un río en Potosí

Una profunda tristeza embarga al municipio de Arampampa, en el departamento de Potosí, tras confirmarse el fallecimiento de una niña de 10 años que fue arrastrada por la crecida del río Sarcuri. El trágico suceso ocurrió este miércoles cuando la menor retornaba a su hogar desde su unidad educativa.

La niña desapareció al ser arrastrada por la corriente del Sarcuri, lo que movilizó inmediatamente a padres de familia, comunarios, estudiantes y docentes en una desesperada búsqueda. Según reportes, autoridades locales incluso solicitaron apoyo de equipos de rescate de Cochabamba, dada su cercanía.

Lamentablemente, el cuerpo de la niña fue encontrado por los pobladores y familiares en horas de la tarde de este jueves. El hallazgo se produjo lejos del punto inicial, en las afluentes del río Caine, que se encuentra a unas tres a cuatro horas río abajo del Sarcuri.

El coordinador del Ministerio de Defensa en Cochabamba, Samuel Pereira, detalló que la niña fue encontrada entre la 1:30 p.m. y las 3:30 p.m. por los propios comunarios. "Ella se estaba dirigiendo de su unidad educativa a su casa y prácticamente el río Sarcuri hubiese arrastrado a esta niña de 10 años", informó Pereira, confirmando el lamentable desenlace.

"En el municipio de Arampampa, del departamento de Potosí, hemos conocido que ha habido una crecida de río. (...) nos han reportado que la encontraron a la niña, lastimosamente ya fallecida, pero ya la han encontrado", se confirmó también desde la Gobernación de Cochabamba, aludiendo a la solicitud de ayuda que se había realizado.

