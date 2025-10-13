"Si todo está presupuestado, ¿por qué hay crisis?": Comité exige solución al desabastecimiento de combustible

El Comité pro Santa Cruz pidió al Gobierno central resolver de inmediato el desabastecimiento de combustible que afecta al departamento y genera preocupación en sectores clave de la producción.

La declaración fue realizada este lunes 13 de octubre por el presidente del Comité, Stello Cochamanidis, en conferencia de prensa. Cuestionó la falta de resultados pese a que el tema, según indicó, ya estaba presupuestado por el Ejecutivo.

“No han mostrado la capacidad para resolver el problema, y según el presupuesto que ellos presentaron, ya debería estar resuelto. Si todo esto está presupuestado, ¿por qué tenemos la crisis que estamos atravesando?”, declaró.

Cochamanidis remarcó que el actual mandatario Luis Arce es el responsable directo de encontrar soluciones antes de dejar el cargo, previsto para el 8 de noviembre.

“Arce es presidente hasta el 8 de noviembre, por tanto, hasta ese día él tiene que dar las soluciones al país, pero, sobre todo, dejar todo programado para que después de esa fecha siga fluyendo lo que tanto necesitamos todos para movernos y producir”.

Desde la institución cívica también se advirtió que la escasez de gasolina y diésel se da en plena etapa de siembra y cosecha, dos momentos clave para la actividad agrícola en Santa Cruz.

La crisis energética ha generado filas en surtidores, demoras en el transporte de carga y preocupación en distintos rubros productivos del oriente boliviano.

