Santa Cruz: surtidores usan WhatsApp para reportar llegada de combustible

Ante las interminables filas y el caos por la escasez de combustible, surgió una ingeniosa alternativa en algunas estaciones de servicio: la creación de grupos y canales de difusión de WhatsApp para informar a los conductores sobre la llegada y disponibilidad de gasolina.

Red Uno de Bolivia

16/10/2025 21:23

Santa Cruz, Bolivia

Mientras las largas colas de vehículos se mantienen en la ciudad de Santa Cruz, algunos surtidores están buscando métodos para mejorar la atención y evitar el desorden. La solución de la tecnología de mensajería instantánea les permite comunicarse directamente con sus clientes.

"Más que nada es para informar sobre el día, la hora y la cantidad de combustible que nos está llegando y orientar a los clientes, cómo está la cola", comentó el encargado del surtidor "La Cima". Explicó que la organización de los trabajadores ahora se coordina en función de la llegada del carburante, sin importar la hora.

Esta iniciativa ha sido impulsada por la alta demanda y la falta de regularidad en la distribución. Los clientes son notificados en tiempo real sobre cuántos litros reciben las cisternas y a qué hora precisa comenzará la venta. "Hay un grupo de WhatsApp, donde se está pasando la información de todos los surtidores que hay combustible", comentó uno de los conductores.

Los conductores valoraron positivamente esta medida, ya que les permite ahorrar tiempo y evitar pasar largas horas en la fila. Sin embargo, a pesar de esta ayuda tecnológica, el sentimiento general de la ciudadanía es de preocupación y frustración.

"Es preocupante porque uno se atrasa demasiado haciendo cola, no puede hacer sus actividades normales", señaló un conductor. Otros manifestaron su cansancio: "Estamos mal, no sé hasta cuándo vamos a estar así, nos está perjudicando... Ya cansados de toda esta situación, esperamos unas 5 horas".

Si bien la "organización WhatsApp" alivia la incertidumbre, los conductores insisten en pedir a las autoridades una solución definitiva y estructural al problema de la falta de previsión en la distribución de combustible.

 

 

