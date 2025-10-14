“Ganó la democracia”: Gustavo Ávila destaca el debate presidencial y llama a votar en el balotaje

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, valoró el esfuerzo realizado desde el órgano electoral para la realización del debate presidencial del pasado domingo 12 de octubre.

“Ganó la democracia, ganó el derecho que tiene el ciudadano para el voto informado y eso es lo que valoramos”, afirmó.

En declaraciones sobre la institucionalización del debate, Ávila afirmó que es una tarea pendiente y explicó que por esta razón se ha remitido una ley para establecer el debate obligatorio en los procesos electorales. “No puede faltar el tema del debate en un proceso electoral, es un elemento fundamental”, puntualizó.

La evaluación general del proceso es positiva, según Ávila. “Hemos cumplido el objetivo de que los ciudadanos escuchen las propuestas y programas de gobierno, tanto de vicepresidentes como de candidatos presidenciales. Ahora, el 19 de octubre, los ciudadanos se manifestarán a través del voto en las urnas”, añadió.

Silencio electoral y auto de buen gobierno

Respecto al silencio electoral, el vocal recordó que desde las 00:00 horas del jueves rige esta norma, por lo que las organizaciones políticas tienen hasta el miércoles para hacer campaña y propaganda. Además, los gobiernos autónomos departamentales emitirán el auto de buen gobierno, que incluye la prohibición del consumo y expendio de bebidas alcohólicas 48 horas antes de la votación.

Ávila hizo un llamado a la población a participar activamente en las elecciones: “Es importante que vayan a las urnas, que tomen fotografías a las actas y filmen el escrutinio de votos. Entre todos cuidaremos este proceso electoral”.

