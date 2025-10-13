Reportan bloqueo en la carretera Potosí–Oruro: padres de familia exigen obras

Desde la madrugada de este lunes 13 de octubre, padres de familia de una unidad educativa del municipio de Ventilla instalaron un bloqueo en la carretera que une los departamentos de Potosí y Oruro, impidiendo el paso de vehículos entre ambas regiones.

De acuerdo con el reporte policial, la medida de presión es protagonizada por padres de familia que exigen el cumplimiento de obras comprometidas por la Unidad de Proyectos Especiales (Upre).

“El bloqueo está siendo protagonizado por padres de familia de Ventilla, quienes exigen el cumplimiento de obras por parte de la Upre. Desde las 03:00 de la madrugada mantienen cerrada la ruta que conecta Potosí con Oruro y otros departamentos”, informó el director de Tránsito de Potosí, coronel Wilson Flores.

Aproximadamente 40 vehículos permanecen varados sobre la vía principal. Personal policial desplegado en el lugar habilitó rutas alternas para permitir el desvío de los motorizados por la Diagonal Jaime Mendoza y Uyuni, con el fin de que los viajeros puedan llegar a sus destinos.

