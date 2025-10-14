TEMAS DE HOY:
Infanticidio en La Paz Armin Dorgathen+ Sacaba

Deportes

Con las novedades de Zabala y Martínez, así formará Bolivia ante Rusia

Bolivia enfrentará a Rusia en el VTB de Moscú, en partido amistoso por fecha FIFA.

Martin Suarez Vargas

14/10/2025 12:28

Foto: Internet.
Rusia.

La selección boliviana presentará algunas novedades para el amistoso de este martes ante Rusia en el VTB Arena de Moscú. En el arco estará Carlos Lampe, mientras que la defensa contará con los centrales Luis Haquín y Leonardo Zabala, y los laterales Diego Medina y Roberto Carlos Fernández.

En el mediocampo figuran José Martínez, Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ervin Vaca y Miguelito Terceros, mientras que en la delantera la apuesta es por Enzo Monteiro.

Alineación de Bolivia para enfrentar a Rusia. Foto: Internet.

El partido representa una prueba clave para La Verde, que buscará imponerse frente a un rival europeo de gran nivel y seguir preparándose de la mejor manera para llegar en buenas condiciones al repechaje mundialista.

